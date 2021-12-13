中央春節檢疫專案14日正式上路，新竹縣政府預估有上萬人次民眾，從大陸等地返鄉過春節，為提供自行檢疫14天民眾的採檢及返家需求，縣長楊文科與駕駛員公會理事劉旭東等運將們，今（13）日宣布，新竹縣防疫計程車服務能量加倍，由現有6輛擴增到20輛，讓完成春節檢疫專案的民眾回家團圓。

縣長楊文科特別感謝20名司機大哥，從12月15日到明年2月14日，願意犧牲年假及跟家人團聚，與第一線醫護人員持續投入防疫，服務返國的鄉親，讓所有民眾安心快樂過年，肯定所有防疫夥伴都是守護鄉親的幕後英雄。

衛生局長殷東成表示，中央訂定春節防疫有7天、10天及14天三種方案，該局對較沒有風險的7天和10天居家檢疫者，主動派員前往做PCR檢測，14天者則搭春節檢疫計程車，但須由衛生局專業評估後才提供派遣車輛，服務到醫院做PCR檢測及返家。

殷東成強調，春節檢疫專案防疫計程車，非由民眾自行預約，民眾若有疑問可撥打新竹縣防疫專線03-5511287洽詢。

交旅處長游志祥說，這次支援縣府的20輛防疫計程車，司機每趟任務間，皆會進行車內空間的消毒，確保每次出勤皆安全無虞，也會隨時向衛生局回報狀況，讓衛生局可以完全掌握載送對象的足跡。

新竹市計程車公會及駕駛員公會理事劉旭東強調，所有駕駛都到衛生局接受教育訓練，執勤時配載口罩與手套，車內有酒精、隔板，並且24小時待命，每趟任務間也會進行車內空間的消毒，會以愛心、責任心，確保每次出勤皆安全無虞。