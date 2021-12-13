在一般人的印象中，紅色是充滿喜氣的顏色，大小喜事都喜歡用紅色來點綴裝飾，但並不是什麼時候都適宜用紅色，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，伴娘的衣物、浴室用品、寫人名時、喪事期間都應該避開紅色，否則將會犯禁忌，不但無法增運避災，還會影響運勢。

▍1.伴娘不宜穿紅色

華人傳統中式婚禮中，新娘穿的禮服一般都是紅色的，如果伴娘的禮服再選擇紅色的話，就有搶新娘子風頭的嫌疑了，這樣是很不好的。伴娘可以選擇一件與新娘禮服顏色不同的服飾，如粉色系，淺黃色等。

▍2.浴室不宜用紅色

浴室是屬水之地，宜用屬金的白色，讓衛生間顯得安寧靜謐、清潔衛生。而大紅等刺眼的顏色會產生水火對攻的格局，人處在其中心煩氣躁，有損健康。除了裝潢擺設，像是肥皂盒、毛巾架、衛浴產品等小東西，也要避免使用鮮豔刺激的顏色。

▍3.寫人名忌用紅色

古時候一般人是不可以用紅筆的，紅色代表至高無上的權力，只有皇帝才可以用硃批，死刑犯之所以用紅色寫名字，就是表示是至高無上的權力剝奪了他的生命。古代衙門多用朱筆記錄犯人的名籍，所以古代有了「丹書不祥」的說法。民間還傳說，閻王爺勾畫生死簿時也是用紅筆，被紅筆填寫名字的人，遲早要到閻王那裡去報到，相當於被判了死刑。因此，在寫人名字時不可用紅筆，非常不吉利。

▍4.喪事忌用紅色

紅色是好運、吉祥的色彩，白色表示悲傷，紅白二色有衝撞之意，自古以來，死者為大，喪事要用白色體現對先人的崇敬和懷念，家有喪者都會披麻戴孝，以送死者入土為安。古時候要守孝三年，而在這三年裡，諸事不宜，特別不宜有喜事衝撞。雖然現在的習俗沒有以前那麼嚴謹，但家中有喪事期間，還是不宜穿戴紅色，家裡也應該盡量避免裝飾紅色物品。

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