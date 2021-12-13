建築能效提升是實現碳中和的重要途經之一，而通過應用節能型創新材料提升門窗保溫性能，則是實現建築節能的關鍵所在。在今年中國國際進口博覽會期間，材料製造商科思創與高端木窗品牌森鷹窗業簽署合作備忘錄，宣布在節能窗領域進行深入合作，致力於幫助建築產業有效降低能耗。同時，森鷹在科思創展台發布了新一代森鷹酷8度空調窗。

科思創客製化聚氨酯事業部特種產品全球負責人馬啟明（Markus Mingenbach）通過視訊連線在簽約儀式上表示，科思創將先進的聚氨酯複合材料技術應用於節能窗。我們很高興與森鷹合作，一起為建築產業打造保溫節能產品，旨在最大限度降低能耗，為實現雙碳目標而努力。

由於傳統窗框材料導熱快，當室內外溫度相差很大時，容易影響建築保溫。在窗框內部使用斷橋材料可以有效隔斷熱量傳遞，減少熱量損失，提高整窗的保溫性能。科思創全新升級的拜多R聚氨酯拉擠複合材料，傳熱係數低，是用作門窗斷熱體的理想材料。同時，其強度高，力學性能好，也是窗框中的結構受力構件。此次進博會展示的這款森鷹酷8度玻纖增強複合鋁包木窗正是採用了這款創新材料作為其超級斷熱體。其窗框則採用了科思創聚氨酯水性塗料原材料，相對於傳統溶劑型塗料，氣味低且環保，在施工過程中可大幅降低VOC排放，為窗框提供長效的保護和裝飾。森鷹酷8度具有高效的保溫性、耐候性及強度，已通過德國被動式房屋研究所（PHI）A級認證，為被動式建築的應用外窗設計提供了更多的選擇可能性。

科思創希望通過材料創新，與更多價值鏈上下游合作夥伴深化合作，以點帶面支援綠色建築市場發展，為建築產業探索更多低碳解決方案。