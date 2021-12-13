雙十二上午因台電變電所發生故障，導致雙北部分地區大停電。財長蘇建榮13日在立院財政委員會備詢時表示，受影響的小商家如適用查定課徵營業稅者，國稅局將在核定營業額時適度調整。

藍營立委賴士葆13日在財委會指出，因主要停電地區為北市文山區的景美、萬隆站附近，該地是他的選區，也因此接獲不少營業人因停電造成冰箱損壞或是無法營業，除台電依照比例給予電費補償外，他也詢問財長是否能適度減免稅負。

而蘇建榮回應，據國稅局初步了解，主要受影響的還是小商家，也就是小規模營業人居多，因該類商家適用查定課徵營業稅方式，適用1％營業稅率，也就是國稅局認定小吃店、路邊攤等每月營業額多為20萬元以下或未達到一定規模，仍免開發票，由稅局認定商家每月銷售額課徵稅負。

蘇建榮也強調，雙北小商家受停電衝擊的部分，財政部賦稅署與國稅局將研議，在核定第四季營業稅額時，稍微依實情調減其營業額。至於小商家報繳2021年第四季營業稅時間原訂為2022年2月1日～10日，但適逢2月春節因素，我國將報繳期間改為2022年2月11日～21日，給予業者緩衝時間。

至於一般營業事業，也就是每年單數月（1、3、5、7、9、11月）的15日前自動報繳、適用5％營業稅率者，採核實認定方式，依開立發票金額認定其銷售額，若無法營業則不會開發票，等於有自然調節機制，國稅局將依實際銷售額課稅。