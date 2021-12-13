28歲日本男星福士蒼汰為宣傳新劇《AVALANCHE 雪崩》抽空接受台灣媒體視訊聯訪，曾在2017年來台北拍攝年曆的他，難忘路邊攤的美味滷肉飯和小籠包，也直呼「覺得（台灣）有很多和日本很像的地方，很適合居住，而且台灣人都很親切溫柔」，也透露自己正在努力學習中文，盼疫情趨緩，有機會再來台灣工作和旅遊。

福士蒼汰透露自己正在努力學習中文。（研音提供）

談及這次在《雪崩》中飾演警察，福士蒼汰說「對於警察這角色有很多學習，尤其是心境的部分，自己現在是甚麼樣的心境和有甚麼樣的煩惱，身為一般人要如何融入這樣的組織，很努力去揣摩」。而該劇圍繞在「正義」這個主題上，他也自認是個有正義感的人，但笑喊至今好像都沒遇到過不正義的事情，也稱如果有存在類似「AVALANCHE」的組織私下幫人民追求正義，自己應該也會想參加。

福士蒼汰自認是個有正義感的人。（friDay影音、KANSAI TV提供）

因高大帥氣被網友封為「國民男友」、「國民學長」，福士蒼汰也害羞喊：「我覺得很開心，希望在台灣可以更受大家歡迎，會以『國民男友』的身分繼續努力！」今年迎接出道10周年，他也分享自己的心境，「18歲到現在28歲，從小孩變成大人，以前一直在尋找自己喜歡的事情，但現在有很多喜歡的事情也建立了很多目標，好奇心也變強了，希望能保有這份好奇心積極探索未來嘗試挑戰」。

因此10周年見面會上他也挑戰自彈自唱回饋粉絲，福士蒼汰說之後除了想繼續把琴學得更好外，也想嘗試其他樂器，還想挑戰跳舞，有時間也練會武術，相當喜歡學語言的他，現在還在認真學習中文和英文，不斷精進自己。訪問的過程中也秀了幾句中文：「我中文說的還不好，不過學中文很有意思，加油加油，謝謝。」咬字相當清楚。至於未來想挑戰的角色，他表示想演挑戰「足以撼動國家」的愛情故事，並舉例之前自己看過劉若英執導的《後來的我們》。

福士蒼汰今年給自己100分。（研音提供）

2021年已進入尾聲，福士蒼汰也為自己今年的表現打100分，他說「今年過得很開心，有設定滿多目標，都有朝著目標努力，覺得自己做得還不錯，但明年反而不會設定目標，而是去做自己喜歡的事情」。最後他也不忘對台灣粉絲隔空喊話「台灣對日本人來說是很近的存在，聽說從沖繩天氣好的時候可以看得到台灣」，希望之後能盡快與粉絲見面，也能有機會多做些和台灣有關的工作。《AVALANCHE雪崩》本週將播出關鍵的第9集，每週二於friDay影音上架播出。