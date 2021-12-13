疫情以來由於無法出國，露營蔚為風尚，立委李昆澤表示，國內1687處露營地僅10.3％合法，其他有39.1％違反法令、39.4％營業中待清查、11％營業狀況待確認；另待清查665處有203處位於順向坡或曾發生土石坍塌等地質感敏區，都應優先清查處理。觀光局則規畫短、中、長3種管理方案，未來將研議露營法制化。

立委李昆澤今（13）日在立法院交通委員會質詢時表示，露營遊憩盛行，每年人數超過300萬人次，對比2019年已有4成成長，因疫情關係無法國外旅遊，2020年後約有50萬人次投入露營。

李昆澤指出，國內1687處露營地僅174處、10.3％合法；其他有661處、39.1％違反法令；665處、39.4％營業中待清查；187處、11％營業狀況待確認。另待清查665處，有544處有稅籍登記，203處位於順向坡或曾發生土石坍塌等地質感敏區，都應優先清查處理。

「我近日去一個露營地，是一個嘉義的廢棄小學，旅客在操場等搭帳棚，甚至教室裡也有人搭帳篷，像是夜市一樣，這真是很奇特的台灣現象！」李昆澤說，「待清查」露營地占了4成比率一直沒下降，此外露營地違法樣態很多，有的是破壞生態，有的設施不安全，有的沒有明確地上物或地址露營地，讓觀光局稽查困難，稽查人力和與地方政府連繫也需要加強。他建議仿效日本，露營要限制人數；或是露營場地要看生態維護，是否要有營業時間，讓它可以休養生息；第三，違法樣態很多，情節輕微者要讓他可以合法，要有明確紅線讓業者可以遵循；最後，要有資訊揭露的機制，要讓消費者知道哪些合法、哪些違法，讓民眾可以享受生態，而不是像夜市一樣形成帳篷海。

交通部長王國材表示，目前僅1成露營地符合法規，因此目前也跨部會協調鬆綁農牧、林業用地設置露營設施等，但仍要經過許可。短期將先推動輔導業者合法化，不能馬上就納《發展觀光條例》開罰，未來將研議修法納管。

觀光局長張錫聰表示，觀光局已經函請各地方政府回報待清查露營地，目前待清查露營地集中幾個縣市，會再提醒地方政府。

中央地質調查所表示，目前已經清查1900多處露營地，有230處位於順向坡，但並非代表有直接地質災害；地質調查所希望找出問題後，要跟大自然共存，找出最適宜利用處。

另觀光局推動露營地三階段管理：近期將由內政部修正「非都市土地使用管制規則」，增訂農牧用地、林業用地符合規定條件者容許設置露營設施法源；其次規劃中期由地方政府依相關法規及露營場管理要點，輔導符合規定條件的露營場申請取得登記證，合法設置；最後長期將研究露營法制化建制可行性，並優化露營場產業發展。