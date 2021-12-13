日前遭美方制裁的中國人工智慧巨頭商湯科技今天喊停赴港IPO的計畫。根據商湯向港交所遞交的撤回申請，撤回理由是「保障投資者利益」與「考量事態發展對投資決定的影響」。

商湯的公告中也強調，上市的時程將會延遲，將在修訂並補充招股章程後，重新發布上市時間表以及其他相關申請程序資訊。

美國財政部10日將商湯科技列入「中國軍工複合體企業」清單，並列入禁止美國投資黑名單。商湯科技隨後表示強烈反對，並指美方決定與相關指控毫無根據，反映了根本性的誤解。

由於被列入黑名單的同時，商湯科技正向港交所遞交上市申請，因此後續動作引發市場關注。

今天上午，商湯科技正式公告撤回首次公開發行（IPO）申請，公告提及，由於被美國財政部列入「中國軍工複合體企業名單」，為保障有意投資者的利益，以及考慮事態發展對投資者投資決定的潛在影響，因此公司董事會決定，在港交所上市及全球發售的時程將會延遲。

公告中也提及，將會補充與修訂招股章程後，重新發布上市時間表，並公布相關資料與申請程序，致力盡快完成全球發售及上市。

據路透社，商湯原擬出售15億股股票，每股價格在3.85到3.99港元間，籌募資金預估7.67億美元（約新台幣214億元）。（編輯：周慧盈）1101213