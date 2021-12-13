新竹市政府推動「南勢3箭，建設齊發」計畫，與國防部打開0.8公頃營區，打造南勢面積最大的「米粉寮公園」，預計明年啟用。（陳育賢攝）

南勢地區近年人口增加，缺乏相應休閒空間，新竹市政府推動「南勢3箭，建設齊發」計畫，2020年已啟用了南勢社福館、5公里的客雅溪環河步道，市府近期再與國防部打開0.8公頃營區，打造南勢面積最大的「米粉寮公園」，預計明年啟用。

市長林智堅指出，南勢一帶長期缺乏公共空間，因此積極向國防部爭取釋出土地，打造米粉寮公園，而米粉寮公園坐落於延平路1段與成功路交接口，為重要交通節點，周邊有虎林國中小、幼兒園、老人養護中心等。

米粉寮公園未來將結合人行步道，作為周邊校區的通學步道、等候家長接送區，並可望成為南勢社區的後花園，老中青3代都可在此休憩、交流，幼童可在此探索遊戲、鄉親也可散步。

林智堅今天也特別前往「米粉寮公園」了解工程進度，他說，米粉寮公園以「米粉故鄉」為設計理念，前副總統呂秀蓮題字「米粉故鄉」大石移入，更在步道、花圃設計融入九降風、米粉等圓弧線條。

「米粉寮公園」內還有榕樹、木麻黃等多棵2層樓高的老樹，周邊也設計高低起伏菜圃、花園，搭配休憩座椅、滑步車跑道等，打造出最適合祖孫、親子一起探索的休憩區。

另外，公園也結合空軍基地歷史，找來軍職退役藝術家蘇福隆、新竹市玻璃藝術家郭原森合作設計「幻象天使」裝置藝術，以清水模、玻璃打造出幻象戰鬥機「直尾翼」、雲朵造型裝置藝術，型塑戰鬥機在空中飛形剪影，以此向幻象機殉職飛官致敬。

米粉寮公園同時也是繼大湳雅公園、樹林頭公園、虎林棒球場後，市府與國防部攜手活化閒置空間的合作典範。