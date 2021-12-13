戴愛玲逢年末工作滿檔，除了接下多檔尾牙活動、受邀至北中南各大商演演唱，近來也參戰《2021 新北歡樂耶誕城》與即將到來的跨年演出，接連馬不停蹄的行程讓她幾乎沒有時間休息，因此在行程中發生小小的意外插曲，在日前前往台東演出時，火車行程間竟然掉了錢包，幸好有驚無險的最後遇到好心人將錢包送至失物招領，最後也順利的搭機飛回台北。戴愛玲笑說：「我要邀請這位好心人來看我的演唱會。」

近來接連的行程讓戴愛玲發生意外插曲，竟在火車上掉了錢包，不但沒有第一時間發現，更是在接到來自車站來電後才知道有好心人撿到錢包，並直送失物招領，幸運的戴愛玲完全沒有遺失任何金錢或金錢，讓她感動地說：「好險有找回來，要是真的不見，我當天可能就回不了台北了。」而她笑說要宣布尋人啟事，希望找到對方並送上自己演唱會的門票。戴愛玲將於明年3月啟動「公主樂未眠」巡迴演唱會。