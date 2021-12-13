經濟部13日舉辦「經部助攻5G 搶占全球市場」成果發表記者會，在產官研攜手努力下，臺灣5G端到端產業鏈已能量齊備，從5G手機晶片、5G小基站、5G開放式網路（Open RAN）、5G核心網路、5G標準驗測，以及5G智慧工廠產業應用等，繳出亮眼成績單，拓展5G軟硬體設備商機，搶占全球5G市場。 根據統計，2021年預估全球5G行動基礎設備市場規模將達到191億美元，年成長率估達39％，成長潛力雄厚。過去台灣資通訊缺乏產業整體解決方案，在全球市場面臨挑戰，但面對近年全球5G開放式網路（Open RAN）軟硬體分離與強調開放化等趨勢下，成為我國5G產業發展的新機會。經濟部部長王美花指出，為突破3G、4G大廠壟斷局面，經濟部提早布局5G技術開發，以5G手機晶片、小基站、Open RAN、專網系統四路並進的策略，也參與5G標準制定、爭取產品制定先機，使得國內5G標準必要專利計557案(全球佔比1.98％)，已較4G時89案（全球佔比1.4％）大幅提昇。

在政府與臺灣產業的攜手努力下，2021年5G產值已創造超過1.69兆元。更吸引英業達回台投資，布建第一個5G智慧工廠商業應用解決方案，透過5G落實工廠自動化，提升產線產能。王美花表示，目前的成果包括：以業界科專補助聯發科技開發我國第一顆5G手機晶片；突破大基站技術門檻高不易進入的困境，幫助明泰發展5G小基站，成功取得日本訂單並與歐美洽談中；結合台灣資訊業優勢，拓展高附加價值的Open RAN新興市場；成立自主開發5G專網管理軟體的新創公司泰雅科技；打造亞太首座TIP Integration Lab，加速5G產品商品化搶攻全球市場。 聯發科技通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，在經濟部協助下，公司在短時間內覆蓋市場全系列產品線，與全球超過100個運營商合作，展現國際影響力，更成為聯發科技在全球5G戰役勝出的重要基石。明泰總經理林裕欽也指出，公司已具備5G端到端解決方案，並打入歐美日市場，將在多元產品線強化產業互聯網應用。全球5G專網商機大，泰雅科技已於半年內募資近2億新台幣。

泰雅科技執行長洪岑維表示，透過經濟部技術處的協助及支持，今年得以順利運用科技專案成果，衍生成立泰雅科技，未來將以5G專網技術搶攻國際市場。和碩總經理馮震宇則認為，5G驗測平台不僅可提供和碩等臺廠就近參與國際級認證，更重要的是能快速切入國際供應體系。英業達資深副總經理陳逸萍也肯定經濟部給予產業的強力後援，5G智慧工廠落地，代表著英業達將從代工轉型為解決方案提供者，可協助更多工廠順利轉型。

另外，現場也播映微電影《那些足球教我的事》以此鼓勵並記錄台灣所有產業、技術團隊過去在推廣5G產業的努力。