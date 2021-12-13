嘉義縣政府從14日起，防疫車隊服務正式上線，將投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士負責接駁。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府從明天14日起，防疫車隊服務正式上線，將投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士負責接駁。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應明年春節返鄉潮，配合中央流行疫情指揮中心春節檢疫專案「14＋0」、「10＋4」、「7＋7」等方案，嘉義縣政府自明(14)日起，防疫車隊服務正式上線，將投入15輛防疫計程車及4輛防疫巴士，並採專車專用，不再從事其他營業載客，巴士也會採梅花座，將風險降到最低。

衛生局指出，目前規畫嘉義縣、市內接送以防疫計程車優先，集檢所及防疫旅館檢疫期滿返家進行居家檢疫者、居家檢疫期滿至醫事場所採檢者和自外縣市搭乘防疫巴士返回嘉縣的鄉親，由防疫計程車接送，若集中檢疫所有返回外縣市需求民眾，則安排防疫巴士，將集中檢疫期滿且PCR陰性的民眾，從檢疫所接送至外縣市交流道，再由當地防疫車輛接駁返家。

今縣府舉行啟動記者會，縣長翁章梁在縣議員林秀琴、黃鉦凱、劉雅文、姜梅紅、嘉義區監理所長黃萬益陪同下，一同見證車隊成立，翁章梁表示，非常感謝計程車公會邀集了計程車隊提供接送服務，以及公車處提供防疫巴士，不管是少量或大量的接送，我們都已經準備好了！

衛生局表示，防疫計程車及防疫巴士服務對象僅限「居家隔離」或「居家檢疫」且採檢結果陰性的民眾，衛生局將與集中檢疫所及防疫旅館合作，確認民眾往返日期，再派遣專車接送。

為確保司機及乘客安全，所有司機均接受過衛生局完整的教育訓練，並提供口罩、防護衣等裝備，車輛執勤中應打開窗戶通風，且合約期間專車專用，不得再從事其他營業載客，車內司機與乘客以塑膠布隔離，巴士也會採梅花座，將風險降到最低。