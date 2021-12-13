新北市教育局日前舉辦溫馨捐贈儀式感謝10家奉獻愛心基金會，捐贈「教育基金會勵學圓夢計畫」及新北市溫馨助學圓夢基金，協助弱勢學子。今年度10家教育基金會提供約300萬元獎助學金，有550名學子受惠。

教育局表示，新北市首創訂定教育基金會勵學圓夢計畫，鼓勵各教育基金會自訂辦法協助弱勢學子頒贈各項獎、助學金，明年度將持續擴大舉辦，媒合教育基金會資源提供獎助學金，例如協助體育、藝術及科技等領域有需要的孩子多元發展、適性揚才。

今年度由訊連玩美教育基金會、稻馨教育基金會、蓮宗教育基金會、慧濟文教基金會4個教育基金會捐助新北市溫馨助學圓夢基金，幫助家境清寒或家庭突遭變故的優秀學生。另外，漢帝教育基金會、文化環境文教基金會、三之三生命教育基金會、聖玄教育基金會、惠林教育基金會、知是教育基金會等6個基金會則用自訂獎勵方式，與新北市大學以下各校合作發放獎助金，幫助地方學子安心就學。

教育局長張明文表示，新北市不斷努力提供優質教育環境，及充裕資源協助孩子扎實地學習和成長。感謝各基金會以奉獻服務的精神共同努力，為幫助弱勢清寒學生，熱心奔走無怨無悔。教育局將持續串聯政府、學校與民間愛心力量，成為孩子們成長最強而有力的守護使者。