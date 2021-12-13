台北市某飯店被爆料Check in等了8小時，Google評價大跌。業界認為，會發生這種離譜狀況，與房務部脫不了關係，一般退房後清潔加整理頂多60至90分鐘；摩鐵更快，有時候只要30分鐘。等到8小時，「很明顯房務部沒人上班吧」，而缺工的窘況，也正在飯店、喜宴會館、餐廳等蔓延開來。

「時薪開到300甚至400元，都找不到人上班」，旅遊、餐飲業在疫情解封後爆發大缺工，國人「報復性消費」，卻沒人打掃房間、沒人端盤子，讓業者相當頭大，想賺錢還賺不了。

據指出，台灣自今年5月中爆發本土疫情後，飯店、餐廳倒一片，原本周末六日請來打工的房務員、服務生全部沒事做，業主只好請他們回家。沒想到半年後解封，當業主回過頭找人時，這批人要嘛已找到工作、要嘛不想再做服務業，即使祭出高薪，人力仍短缺。

有知名飯店「館內互打」，要求前台、行銷等行政部門幫忙房務部、三溫暖工作，但housekeeping專業度高，趕鴨子上架根本做不來，服務品質低落。已有部落客認為，「現在的五星酒店只有四星品質、三星服務，最後被刷到一星評價」。

詭異的高薪請不到人還不只服務業，許多遊覽車司機疫情期間被迫轉行，去開貨櫃車、砂石車，或改跑外送，收入遠比原職穩定。造成國旅恢復後有車無人，找不到司機開車，出不了團。