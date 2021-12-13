根據TrendForce表示，由於明年首季需求面將走入淡季，因此DRAM均價仍維持下跌趨勢，預估跌幅為8~13％，而後續的價格跌幅是否收斂則有賴庫存壓力能否舒緩，以及採購端對於後續價格變化上的預期性心理而定。

研究指出，觀察第四季各終端產品的出貨表現，由於先前長短料窘境有所緩解，使筆電的出貨總數與第三季大致持平。來自於Chromebook的需求已呈現明顯的衰退，但消費型與商務用的機種仍顯得強勁。此外，由於先前短缺的部分零組件交期已開始改善，預估第四季的筆電出貨量優於預期。

展望明年第一季，由於需求走入淡季，且來自於2021年第四季的高基期，sufficiency ratio將進一步上升超過3.0％，DRAM價格仍處於明顯的下行走勢，惟PC OEMs庫存會由先前的11~13周部分去化有成，故預期將有助DRAM價格跌幅收斂。