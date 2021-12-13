新北市新工處攜手永和區公所開闢永和區民享街23巷至智光商工瓶頸道路打通工程，並於今（13日）正式通車啟用。（工務局提供）

新北市新工處攜手永和區公所開闢永和區民享街23巷至智光商工瓶頸道路打通工程，並於今（13日）正式通車啟用。（工務局提供）

新北市新工處攜手永和區公所開闢永和區民享街23巷至智光商工瓶頸道路打通工程，並於今（13日）正式通車啟用。（工務局提供）

新北市永和區民享街23巷周邊緊鄰永和百獅公園及傳統市集，附近人口密集，為紓解當地交通及尖峰時段與傳統市集產生人車爭道情形，新北市新工處攜手永和區公所開闢永和區民享街23巷至智光商工瓶頸道路打通工程，並於今（13日）正式通車啟用。

新工處表示，為了打通該段瓶頸道路，市府於2020年底開始與地主協調用地取得，由於原建物增建情況相當複雜，再加上其中一筆土地有高達25位地主，團隊歷經多次與地主懇談土地價購事宜及與地上物拆遷所有權人溝通，減少住戶影響情況，直到今年9月中旬才順利與地主們達成協議價購，取得開闢瓶頸道路用地。

新工處指出，永和區民享街23巷至智光商工瓶頸道路改善工程，路幅寬度約為8米，由永和區公所辦理道路施作及地上物、管線拆遷作業，並協調將附近民生管線人孔降埋及調整電線桿位置，使路面更為平整且路口視野更加開闊，全部工程於12月13日正式完工通車，包括用地取得及工程經費總計約4750萬元。

工務局長詹榮鋒強調，本段瓶頸道路打通後，不僅讓附近行車路線暢通、雙向會車通行無虞，也完善附近交通及消防救災路網、改善路幅束縮，並強化市區生活圈往來發展。同時也希望藉由本案拋磚引玉，讓更多地主同意配合政府政策敦親睦鄰，藉此打通巷弄，提供新北市民更安全、便利的生活環境。