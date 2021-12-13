中央研究院院長廖俊智（右）、衛福部長陳時中（左）13日在立法院報告並備質詢。（黃世麒攝）

中研院P3實驗室女研究助理染疫，指揮官陳時中指出個案脫隔離衣的SOP有誤，中研院長廖俊智今更坦承，「其他研究人員疑似也沒有完整遵守SOP」。台北市副市長黃珊珊今前往中研院視察時表示，「應該是SOP出問題，環境才會有問題」，連他們2位檢測人員現在也在隔離。

被問及是否掌握實驗室SOP出問題，黃珊珊表示，SOP主要是中央調查，不過看到媒體有一些報導，他們有去做環境檢測，的確環境上面不是很理想，「可能真的在實驗室裡面有一些汙染，連我們檢測人員現在也在隔離」，重點是在於說應該是SOP出問題，環境才會有問題嘛，沒有SOP出問題，環境怎麼會有問題。

黃珊珊補充，檢測的同仁上周六就跟著中央官員一起進去查看實驗室環境，一回來之後，因為環境檢體是陽性，所以進去的人有兩位當天就被隔離，至於多少檢體陽性？黃表示，細節等中央公佈，還是場域盡量做到確定安全性才會放鬆。