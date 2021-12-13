中共中央、大陸國務院今天（13日）上午在南京舉行2021年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭出席並講話。孫春蘭強調，南京大屠殺死難者國家公祭儀式宣示中國人民以史為鑒、開創未來的莊嚴立場，表達堅定不移走和平發展道路的崇高願望。

據新華社報導，公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，現場莊嚴肅穆，大陸五星國旗下半旗。約3000名胸前佩戴白花的各界代表靜靜肅立。10時整，儀式開始，全場高唱《中華人民共和國國歌》。唱畢，全場向南京大屠殺死難者默哀，南京市拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。默哀畢，在解放軍軍樂團演奏的《國家公祭獻曲》的旋律中，解放軍儀仗大隊16名禮兵抬起8個花圈，敬獻於公祭台上。

之後，孫春蘭發表講話。她表示，今天我們隆重舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式，深切緬懷南京大屠殺死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，宣示中國人民以史為鑒、開創未來的莊嚴立場，表達堅定不移走和平發展道路的崇高願望。

孫春蘭指出，今年是中國共產黨成立100周年。一百年來，中國共產黨團結帶領中國人民接續奮鬥，如期實現全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，展現了新時代的新氣象新作為，這是對南京大屠殺死難者和所有抗戰期間犧牲烈士以及死難同胞的最大告慰。

孫春蘭講話後，84名南京市青少年代表宣讀《和平宣言》，6名社會各界代表撞響「和平大鐘」。伴隨着3聲深沉的鐘聲，3000隻和平鴿展翅高飛，寄託着對死難者的深沉哀思和對世界和平的堅定嚮往。

大陸全國人大常委會副委員長丁仲禮主持公祭儀式，大陸全國政協副主席何維和中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華出席。

參加過抗日戰爭的老戰士老同志代表，大陸中央黨政軍群有關部門和東部戰區、江蘇省、南京市負責同志，各民主黨派中央、全大陸國工商聯負責人和無黨派人士代表，南京大屠殺倖存者及遇難同胞親屬代表，大陸相關主題紀念（博物）館、有關高校和智庫專家、宗教界代表，駐寧部隊官兵代表，江蘇省各界群眾代表等參加公祭儀式。

2014年2月27日，十二屆大陸全國人大常委會第七次會議通過決定，以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。