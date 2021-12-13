70歲鄭姓老翁今年9月在住處附近騎腳踏車時，遭郭姓機車騎士自後撞上，鄭翁傷重成了植物人，家人控告郭男涉嫌過失傷害，但台北地檢署2度送鑑定，都認定肇事主因是鄭翁轉彎前，未做出任何示意動作，才釀成車禍，台北地檢署13日不起訴郭男，反而依過失傷害罪起訴已成植物人的鄭翁。

警方調查，今年9月16日晚間9時，鄭翁騎腳踏車行經台北市敦化南路二段63巷口時突然左轉，遭20歲郭男騎機車自後撞上，2人均受傷，其中郭男臉部骨折、四肢擦傷，鄭翁則因顱內出血、第2節頸椎骨折，送醫急救成植物人。

鄭翁家屬認為，郭男因沒注意前方狀況，才發生車禍，控告郭涉嫌過失傷害，但郭男也反控鄭翁，檢察官安排雙方調解，郭男原本願意賠錢，但因鄭翁臥床，家屬要求龐大醫療費用，雙方未能和解。

檢察官將本案送請交通事故鑑定，並經覆議，認定郭男沒有超速等違規情形，反而是鄭翁腳踏車轉彎前，沒有做出任何示意動作，甚至沒有回頭查看後方來車，逕自突然偏移行車方向，是本案車禍主因肇事，因此檢察官依過失傷害罪起訴鄭翁，郭男則因罪嫌不足獲不起訴。