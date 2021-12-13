Henney（表恩智/표은지），擁有甜美稚氣的天使臉孔，與凹凸有致的魔鬼身材，加上經常在社群平台上不吝嗇的曬出火辣穿搭展現火辣身材，而在網路上受到廣大網友的喜愛，IG吸引超過115萬人追蹤。近日她除了在個人IG上更新辣照外，也在YouTube上更新換衣服的穿搭影片，令網友看得臉紅心跳。

自從疫情爆發後，本身職業為DJ的Henney因表演工作大受影響，而逐漸朝向網路發展，除了開設個人YouTube頻道，與粉絲們分享一系列火辣穿搭外，她也開始在成人平台上販賣起火辣慾照，成為不少網友們心中的性感女神。近日她為了替新推出的性感慾照做宣傳，特別在IG上曬出一張照片，照片中只見Henney身穿超透視的紫色蕾絲高衩連身衣，躺在床上以「男友視角」拍攝，搭配Henney嫵媚的眼神，立即電暈一票粉絲，忍不住紛紛留言「這種姿勢真讓人受不了」、「我的性感女神」、「這可以」、「又美又性感」、「這角度我喜歡」，吸引超過3.9萬人按讚。

事實上，Henney不久前便曾公開這套造型，但當時的她只PO出背面照，而連身衣背部交叉綁帶的性感設計，同樣使Henney的渾圓翹臀與美背被看著精光，令網友們暴動。

另外，Henney近日也在YouTube頻道上更新影片，大方在鏡頭前脫衣、更衣，並秀出性感內衣褲與凹凸有致的火辣身材，過程中她還不忘在鏡頭前展示胸口的項鍊，飽滿的上圍曲線因此呼之欲出，同樣讓網友看得大噴鼻血。