彰化縣為迎接建縣300周年，舉辦金句、主視覺設計徵件，短短30天湧入上千件作品，報名情況非常踴躍，上午頒獎典禮熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化縣為迎接建縣300周年，舉辦金句、主視覺設計徵件，13日上午彰化縣長王惠美（左二）親自在縣府中庭公布得獎名單，獲選為金句前三名作品都十分響亮。（謝瓊雲攝）

彰化縣為迎接建縣300周年，舉辦金句、主視覺設計徵件，13日上午彰化縣長王惠美親自在縣府中庭公布得獎名單。（謝瓊雲攝）

為了慶祝彰化建縣300年，彰化縣政府公開徵求金句、主視覺設計，短短30天就湧入上千件報名作品，經過專業評審及網路票選，共計18件獲獎，家住員林的在地聽障設計師朱建安，一口氣囊括主視覺的首獎及貳獎；另一位設計競賽常客、自由設計師蒲思元，也同時拿下金句首獎與主視覺設計優勝，兩人創作與創意皆令人驚豔。彰化縣長王惠美指出，後年彰化建縣300年周年，盼能能引領蛻變，眾人㩦手讓彰化更美好。

彰化縣長王惠美上午在縣府中庭一一揭曉18件得獎作品，並頒獎表揚；她說，從得獎作品可看出大家對彰化的熱愛，及對彰化未來的期盼，感謝所有得獎者的熱情參與、和評審們的辛勞，共同見證彰化建縣300年的盛事。盼這些象徵彰化精神的響句、金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，透過行銷宣傳，能讓更多鄉親感受彰化古城的不凡魅力。

王惠美指出，這次徵選活動參與情況非常踴躍，金句有853件、主視覺242件，縣府聘請文學、大眾傳播、廣告行銷、視覺設計等相關領域的專家學者擔任評審，為免遺珠之憾，經過數輪投票與審查評分之後，第一階段共計有20件金句、10件主視覺脫穎而出，再進入第二階段的網路票選，7天內共有1萬4742人上網投票；為了感謝民眾熱烈參與投票，今天頒獎現場也當場抽出氣炸鍋、肩頸按摩器，及藍芽喇叭等小家電的12位獲獎幸運兒。

彰化縣新聞處指出，主視覺設計前三名分別為首獎─朱建安《彰化薈萃三百年‧精彩豐富好生活》，獲獎金3萬元、貳獎─朱建安《彰化建縣三十旬，民順物豐好所在》獲獎金2萬元、參獎─廖珮涵《建縣三OO，圓滿未來》獲獎金1萬元；金句前三名分別為首獎─蒲思元《彰化豐采‧榮耀三百》獲獎金1萬元、貳獎─陳冠諭《彰化三百，城耀風采》獲獎金6000元、參獎─許智盈《彰城三百，魅力光彩！》獲獎金3000元。獲獎作品名單與小家電抽獎得獎者名單，公布於活動官網，網址http：／／www.sgf3535.tw／changhua300／。