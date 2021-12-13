現代人生活忙碌，常常以外食來解決三餐，其中菜色豐富的便當是不少人最愛的選擇之一，但你知道怎麼樣的進食順序才是正確的嗎？營養師李婉萍建議，有胃食道逆流或胃潰瘍的人應從雞腿開始享用，接下來吃蔬菜，最後則是白飯，這樣才不會造成腸胃不舒服。

營養師李婉萍近日在YouTube頻道上傳一段短片，說明有胃食道逆流或胃潰瘍的患者，若是拿到一份雞腿便當，裡面有飯、蔬菜、雞腿，應該以哪種順序進食才會是最適合的呢？她建議先從含有蛋白質的雞腿開始吃，因為胃中的胃酸要分解蛋白質，所以先讓雞肉進去消化。

接著再吃蔬菜類，能夠幫助我們的腸胃蠕動比較快，使胃酸可以趕快往下走，以免增加酸害；最後則是吃飯，因為飯會刺激胃酸的分泌，所以吃飯前需要先用別的食物墊墊胃，才不會讓胃不舒服。

除此之外，台大醫院新竹分院社區及家庭醫學部主治醫師洪惠芳曾透露，自己收治過一名嚴重胃食道逆流的患者，問診後發現他常常吃完飯就去睡覺，因此呼籲飯後有6件事情不要立刻就做，包含：運動、洗澡、按摩、趴睡或躺睡、刷牙、大量喝水與飲料，應該等至少半小時後再做，才能維護消化順暢運作。