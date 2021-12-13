屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內包括立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄有意爭取黨內提名，潘12日下午於公投宣講場合力挺周春米「接棒」，但一席言論被誤解為「接班」，讓其他2名選將心裡不是滋味，也讓原本就暗潮洶湧的競爭，正式搬上檯面。

潘孟安當時談到，他縣長任期要到了，感謝屏東鄉親支持，他與縣府團隊將近7年來非常打拚，讓屏東人高喊「我屏東，我驕傲」，是因縣政過程中有周春米協助；屏東品牌驕傲、屏東的價值要延續，希望鄉親一起來唯一支持周春米，讓周春米接棒擔任屏東縣長。

由於台語「接棒」與「接班」產生誤解，莊瑞雄認為，正當全黨為台灣發展的公投案在共同打拚，這個時候來發布所謂的接班，是不是急了點？

他更質疑，如果過去敬愛的「曹老師」曹啟鴻也搞指定接班，那可能今天的縣長，不會是我們的潘縣長了；卸任縣長其實只有交棒問題，屏東的未來是由大家共同來決定，不能被指定。

鍾佳濱對此表示，按民進黨傳統，即將卸任縣市長會以「交棒」，給下一位黨正式提名的候選人，目前黨內還在進行初選，現在喊出「接班」一說，似乎不符合台灣社會對民主的認知，推測可能是一時口誤。

潘孟安自己也澄清，自己經過街頭與民主運動數十年淬鍊，更清楚瞭解「接班」屬於封建用語，或許是台語讓大家誤解，但強調也陳述的是屏東價值的「接棒」。

周春米則認為，重點不是在說文解字打轉，潘縣長表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人，延續屏東的品牌與可貴的屏東價值。

周說，台灣是民主社會，民主社會下不會有人覺得誰是指定接棒，最重要是縣民的認可，大家也都會繼續努力爭取縣民支持，感謝潘孟安縣長肯定，相信選民也一定可以看見自己一路以來為屏東的努力與付出。