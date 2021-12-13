受疫情影響，居家防疫造就美食宅配與外送的成長，台南市政府今年開發「台南便利送」平台，結合物流業者及公有零售市場，讓民眾線上一次購足，還有專人親自配送到府；趁著年節將近，市府推出虎年年菜與伴手禮組合，透過「台南便利送」早鳥預購，最低可享1折優惠，限量100組，自12月18日起中午12點開賣。

順應宅配和外送服務的盛行，台南首創「台南便利送」平台，不只能兼顧防疫又可行銷市場好物；肉乾店業者陳瑞忠表示，原本他們已有配合的宅配業者，疫情改變民眾購物習慣，今年市府推出「台南便利送」，他們樂搭順風車，開拓行銷管道，兩者並行下，宅配量跟以往相比，成長了不少。

隨著春節將近，南市府經發局推出金華市場、東市場、學甲市場、佳里中山市場的年菜，以及開元市場、麻五市場、六甲市場的伴手禮組合，民眾透過「台南便利送」平台提早訂購，可享好康優惠。

經發局說，第一波優惠下殺1折，自12月18日起中午12點開賣，限量100組賣完為止，期限到12月22日；第二波下殺2折，12月23日起中午12點開賣，限量200組，期限到12月27日；第三波下殺3折，從12月28日至1月1日，限量300組。

經發局補充，如果沒搶到早鳥優惠1、2、3折的民眾，也不要傷心，自12月18日到1月1日，年菜專區還有滿500元折100元、滿1000元折200元及下訂免運費的優惠；另，除年菜預購外，12月同時推出聖誕拉霸及線上黃昏菜市仔等促銷活動，相關訊息可至「台南便利送」官網查詢。