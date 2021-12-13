刑事局中部打擊犯罪中心，日前拘提左氏3兄弟等11人到案，依法移送法辦。（警方提供）

警方並查扣手機、折疊刀、電擊棒、瓦斯噴霧罐、點鈔機、商業本票、借據、匯款單及帳冊等不法贓證物。（警方提供）

竹聯幫左氏3兄弟涉暴力討債 超跑仲介慘遭恐嚇3年

刑事局中部打擊犯罪中心日前接獲線報，竹聯幫左氏3兄弟為介入超跑經營數百萬債務糾紛，涉嫌恐嚇超跑仲介業者康姓被害人還債，時間長達3年多，使被害人遭受長期內心煎熬，經報檢察官指揮偵辦；警方日前將左氏3兄弟及同夥共11人拘提到案，全案依違反組織犯罪防制條例等解送台北地方檢察署偵辦。

警方調查，該犯罪集團幕後主嫌是具有竹聯幫天龍堂前堂主身分，接受不特定人委託討債，遇有被害人不從即率眾施以恐嚇及妨害自由之行為，以達其目的。57歲的大哥左男指揮51歲及50歲的兩位親弟，率眾設局圍堵被害人，造成被害人及家人遭恐懼籠罩，嚴重影響社會治安。

警方指出，經專案小組於今年11月22日7時許，持台北地方法院、地方檢察署搜索票、拘票同步查緝，於新北市新店區、台北市士林區及桃園市大溪區等，拘提及通知主嫌左氏3兄弟等11人到案，查扣手機、球棒、折疊刀、電擊棒、瓦斯噴霧罐、點鈔機、商業本票、借據、匯款單及帳冊等不法贓證物。

全案經偵詢後，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、聚眾鬥毆、偽造文書及傷害等罪嫌，解送台北地方檢察署偵辦。警方並呼籲民眾面對黑道幫派之欺壓犯罪行為，能勇於挺身向各警察局報案，協助警察機關全面徹底打擊黑幫，掃除暴力，共同維護社會治安。