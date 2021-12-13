新冠肺炎疫情趨緩產業復甦，為解決倉儲物流業、營建工程業、印刷電路板製造業及半導體製造業人才缺工問題，勞動力發展署桃竹苗分署自2022年起推出23職類共109門職前課程，即日起受理待業民眾免費報名參訓，遠道參訓者還提供住宿，期盼讓廠商找到合適人才，更多民眾也能順利就業共創雙贏。

桃竹苗分署依據轄區發展規劃機電、能源、機械、資訊、物流、創意及觀光等八大職類的職訓課程，並建置符合轉型工業4.0的智慧製造類產線訓練場，並提供氬銲、電銲及半自動銲接技術訓練的銲接訓練場及冷凍空調甲級證照訓練場，結合外聘師資，讓訓練教學與業界同步，學員結訓後就可以馬上接軌就業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署透過職業訓練、輔導考照及就業媒合三管齊下的方式，幫助受訓學員補充職場專業技能，也歡迎企業廠商直接到分署各職訓班入班徵才，讓廠商找到適合的人才，讓學員順利就業，共創雙贏。

賴家仁更進一步補充，為了讓學員在訓期間，可不受經濟影響踴躍參訓，如符合非自願離職失業、獨力負擔家計、中高齡、身障、原住民等所列特定對象身分者，受訓期間還可以請領職訓生活津貼；15至29歲本國籍失業青年，如報名參加政策性產業職訓課程，還有8000元的學習獎勵金可以請領，歡迎15歲(含)以上，具備工作意願且工作技能不足的待業民眾踴躍報名參訓，相關職業訓練資訊可至桃竹苗分署官網(https：／／thmr.wda.gov.tw／業務專區／職業訓練)或台灣就業通網(https：／／www.taiwanjobs.gov.tw／找課程)查詢報名，另可電洽(03)485-5368分機1602～1640。