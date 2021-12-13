10日美國民主峰會直播影片。唐鳳在4：23：30開始發言；4：45：25再度發言，但是只剩下字卡，沒有畫面。

路透社引述消息人士指出，行政院政務委員唐鳳10日出席美國民主線上峰會時，因為簡報上的地圖將台灣與中國大陸標記為不同顏色，讓白宮要求卡掉唐鳳的發言畫面。對此，美方回應白宮從未下令切斷唐鳳的畫面，指稱報導「不正確」；我國外交部也回應，台美已經針對這個技術問題進行過充分溝通。

行政院政務委員唐鳳10日出席美國民主線上峰會，在對抗數位威權主義的環節上，唐鳳分享台灣經驗，並且呈現南非非政府人權組織CIVICUS所製做的地圖，地圖上的亞洲地區只有台灣被塗上綠色，代表「開放」，鄰近的中國大陸及其他多國被塗上代表紅色的「封閉」。幾分鐘後當唐鳳再度發言時，畫面中已經不見她說話的連線畫面，反而是「台灣數位部長唐鳳」的字卡佔據整個畫面，背景仍聽得見她的發言。

路透社12日引述消息人士指出，唐鳳的地圖用不同顏色呈現台灣與大陸，令美國官員「驚慌失措」、甚至「怒氣沖沖」，擔心被視為與華府的一個中國政策不一致，「在白宮的要求下」剪掉唐鳳的發言畫面，只留下聲音。

路透社指出，在報導公開前白宮並未正式回應，不過美國國務院指出，視訊螢幕共享的「混亂」才導致唐鳳的畫面被卡掉，強調是「無心之過」，我國外交部也指是「技術問題」。

美國國家安全會議（National Security Council，NSC）發言人在報導公開後回應路透社對這起事件的描述「不正確」，強調「白宮從未指示切斷唐部長的視訊畫面」。

發言人也重申，是螢幕分享的「混亂」導致畫面被切斷，指出網站上有完整的峰會影片可以看。

我國外交部在報導刊出後也回應，台灣與美國已經針對這起技術問題充分溝通，雙方堅定互信，而且有穩固的友誼。