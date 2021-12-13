中研院隱匿疫情？指揮中心：通報到一定程度就斷鏈 14:342021/12/13 中時 林志成 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於研究助理染疫一事，指揮中心發言人莊人祥表示，中研院通報到一定程度就斷鏈了。圖為台北市環保局人員對中研院基因體研究中心大樓內外進行全面消毒。(鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中研院隱匿疫情？指揮中心：通報到一定程度就斷鏈 中央研究院P3實驗室女研究助理確診，中研院是否有隱匿不報的狀況？指揮中心發言人莊人祥今天表示，將從中研院提供的報告及外部專家的調查兩方面來評估，但目前為止，有看到中研院通報到一定程度後就斷鏈的狀況。 打第3劑間隔時間縮短為8至12周？莊人祥鬆口：會討論 中研院研究助理確診「爆3大漏洞」陳時中：誰該負責還要查 台日疫情受控找到原因了！關鍵基因曝光 歐美僅2成人有 中研院染疫研究助理「越級通報」？詹家琮否認後秒改口 #研究助理 #確診 #中研院 #隱匿不報 #指揮中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中研院女染疫 醫示警「這1人幾天後恐發病」：別去跨年了 10:232021/12/13 生活 P3實驗室助理被咬後曾越級通報 中研院長：我覺得沒問題 13:022021/12/13 政治 經濟部證實英特爾CEO將訪台 王美花：企業行為不會見面 13:042021/12/13 財經 染疫女先脫手套再脫防護衣 不符SOP 04:102021/12/13 生活新聞 入境管制 學者籲以接種情況取代國別 04:102021/12/13 生活新聞 中研院研究助理染疫關鍵曝 錄影畫面抓包「3人僅1人」按SOP 14:202021/12/13 生活 P3實驗室遭爆「未依SOP用人」陳時中：找到員工就該訓練好 09:412021/12/13 生活 實驗室助理確診逾5天 疾管署：中研院還沒交通報單 12:162021/12/13 生活 陳時中：盼春節專案後 往降級走 04:102021/12/13 焦點要聞 生活熱門新聞 北北基宜4縣市大雨特報 北部、東北部濕冷到明天 - 生活 機車騎1000公里換機油 行家揭「根本盤子」 老婆騎3年才換 - 生活 4縣市豪雨特報 颱風大轉彎機率曝 這天恐影響台灣 - 生活 烏克蘭美女在台打免費疫苗 接種後卻痛哭：我後悔了 - 生活 印度神童預言「這周是關鍵」 全球爆5大事 2件和台灣有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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