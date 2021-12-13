中研院隱匿疫情？指揮中心：通報到一定程度就斷鏈

中央研究院P3實驗室女研究助理確診，中研院是否有隱匿不報的狀況？指揮中心發言人莊人祥今天表示，將從中研院提供的報告及外部專家的調查兩方面來評估，但目前為止，有看到中研院通報到一定程度後就斷鏈的狀況。

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