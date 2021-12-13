黃偉晉日前在IG叫賣新專輯《CreaLife》，售出500張成績亮眼，近日因耶誕佳節將至，他加碼贈送10樣耶誕禮物，且禮物種類五花八門，包括手鍊、任意門到底片相機、MV穿戴過的海灘褲、吊嘎、小腰包等，甚至〈我還是一個人〉女主角吳映潔帶過的耳環等道具都有，他開玩笑說：「裡面有件黑毛衣，我可能當天有流一點汗，有戀味癖收到可以大吸特吸，保證都是原汁原味。」屆時500張專輯會有10張幸運兒，每張附贈1項禮物，保證滿滿驚喜。

好奇黃偉晉曾收過什麼最令人意外的聖誕交換禮物，他傻眼表示：「我去年收到電燈泡！」當時禮物規定金額在500元價位左右，去年收到的電燈泡時，還附上一個小遙控器可以調節不同的亮度，但他稱自己房間不開燈，電燈泡不知道可以幹嘛，這個禮物讓他覺得很雷。

他最近宣傳行程滿檔，受苗栗縣政府文化觀光局之邀，擔任「苗栗玩透透旅遊主題專刊」代言人，身為代言人的他曾去過苗栗旅行，非常推薦到崎頂車站，那裡有類似《你的名字》電影場景內出現的階梯；另外，他也強力推薦一定要去通霄日落大道看夕陽，「那個日落大道真的太漂亮，一個長長的公路，直接連著海岸一起，然後夕陽就在中間，美到不行超漂亮」。