小煜、王子對於分隊結果超傻眼。（台視提供）

徐謀俊在躲避球表現出色，是第三季男狀元。（台視提供）

林穎樂在游泳項目成績驚人，打趴所有男選手。（台視提供）

《全明星運動會3》 藍隊成員。（台視提供）

《全明星運動會3》 紅隊成員。（台視提供）

賀軍翔在游泳項目表現同樣出色。《全明星運動會3》 藍隊成員。（台視提供）

台視、三立《全明星運動會3》12日播出第三季第2集，全體平均收視2.02，節目中最令兩位領隊傷透腦筋的莫過於「選秀」，萬眾矚目的第三季分隊結果正式出爐，男女狀元分別是徐謀俊、林穎樂，3位備受矚目的「星二代」胡釋安、徐新洋、焦曼婷則巧合都被紅隊領隊江宏傑選中，成了紅隊隊員。

第一季因傷退賽的楊奇煜(小煜)，回鍋後一心想回到紅隊：「在紅隊有太多沒有完成的事。」邱勝翊(王子)則是一再透露自己是錢薇娟的粉絲，希望可以加入藍隊，結果卻跌破眾人眼鏡，兩人預期的隊伍互換，第一時間反應都是超傻眼！錢薇娟稱小煜在比賽中的鬥志是毫無疑問的，所以選擇他加入藍隊，面對分隊結果小煜自嘲：「比看到老婆驗孕棒還驚訝。」；一心想在藍隊的邱勝翊(王子)，得知自己是紅隊成員後感到無比錯愕，但是領隊江宏傑卻熱烈表示「歡迎」，並在躲避球測試賽中大讚他的領導能力，邱勝翊(王子)也表示加入紅隊後將全力以赴。

徐謀俊展現球類運動的天賦，拔得頭籌成為第三季男狀元進入江宏傑帶領的紅隊，對於自己是狀元感到訝異的徐謀俊也喊話：「大家一起加油，這屆紅隊一定要贏！」而錢薇娟選出的女狀元，則是由在50公尺游泳測試賽中表現比所有男生還出色的林穎樂出線。

賀軍翔除了百米公尺成績驚人，在游泳試賽時的表現也相當優異，讓錢薇娟在第二輪選秀中指名：「有了彭小刀後年紀真的還好，看中的是肌肉量還有顏值。」具有體育系背景的無尊也被錢薇娟相中，笑說無尊雖然是「體型比較奇怪的選手」，但仍然看好他體育背景的潛力，並喊話無尊「盡快做好身體管理」。紅隊領隊江宏傑在成軍後馬上邀約隊員隔日8點碧潭練龍舟，十足展現第三季奪冠的決心。