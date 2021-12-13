太平洋電線電纜公司前董事長孫道存上月17日癌逝，享壽72歲，後事從簡，未舉辦告別式也沒有宗教儀式。女兒孫芸芸低調辦完喪事，至今已1個多月未PO新動態，不過她的女兒廖思惟（Trinity）昨（12日）上傳6張兒時照，秀氣的五官神複製媽媽，引起網友熱議。

孫芸芸擅於經營IG，狂吸101萬粉絲，但上月4日之後就沒有新貼文，女兒廖思惟也差不多，最新一篇動態是上月6日，母女倆都超過1個月沒更新，直到昨12日廖思惟終於打破沉默，在IG寫道「Bæbÿ」並曬出自己小時候的6張照片，可以看到她還是兒童時，就長得很好看，一雙圓滾滾的大眼水汪汪，鼻子小巧秀氣，櫻桃小嘴粉嫩精緻，淺淺微笑很有孫芸芸的影子，網友紛紛留言大呼：「從小美到大」、「長得好可愛，真的很像媽媽」

除此之外，廖思惟在這組照片之中穿插幼兒時的哭泣照，還特地截圖放大，俏皮可愛的模樣惹人心疼，獲得網友的讚美：「連哭哭都這麼可愛」連姑姑、微風集團策略長廖曉喬都留言：「Sooooo cute」。

廖思惟含著金湯匙出生，父親是微風集團董事長廖鎮漢，母親是孫道存之女孫芸芸，但夫妻倆很重視孩子的隱私權，直到廖思惟成年後才允許現身鎂光燈下，並積極經營社群平台當個網紅，某次有個網友留言嫌棄她的髮色顯老，廖思惟非但不生氣，還貼了個笑哭的表情，回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」EQ跟顏值一樣高。