元宇宙題材助攻台股4Q行情，國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇認為，元宇宙預估在未來3～5年會進入快速成長階段，這將會是5G的另一個殺手級應用，就好比是先前智慧型手機，早在2006年就已經問世，而快速成長期則是在2011~2012年。而目前元宇宙尚在起步階段，相關應用包含社群互動軟體、5G基礎建設、VR/AR穿戴裝置、AI晶片等，可見未來商機極大，而這當中5G通訊的高效傳輸技術更扮演不可或缺的關鍵元素。

元宇宙貫穿新科技的虛實整合商機，讓每位使用者未來都可能打造自己的虛擬空間，但這背後需有5G基礎建設、5G晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等高速傳輸，作為背後強而有力的支撐，才能讓虛擬空間傳速快速又順暢。

近來受市場追捧的相關元宇宙ETF還包括：國泰台灣5G+ ETF(00881)、元大全球AI(00762)、台新全球AI(00851)、統一FANG+(00757)、國泰AI+Robo(00737)等。

根據統計，若採定期定額長線投入國泰台灣5G+(00881)追蹤的「臺灣5G+通訊指數」，近5年多來報酬率逾107%、漲幅翻逾1倍，勝過台灣50指數的84%、台灣加權指數的80%，可見5G應用市場快速崛起，以及電動車、元宇宙興起都讓高速的通訊速度更顯重要，預計5G關鍵廠商，甚至未來的6G、7G等通訊供應鏈都將是最大受惠者，這將是投資人不可忽略的好選擇。