根據研調機構TrendForce表示，觀察第四季各終端產品的出貨表現，由於先前長短料窘境有所緩解，使筆電的出貨總數與第三季大致持平。隨著PC OEMs端的DRAM庫存週數有所下降，促使TrendForce進一步收斂明年首季的價格跌幅。但是，由於明年首季需求面將走入淡季，因此DRAM均價將維持下跌趨勢，預估跌幅為8~13%。

整體來看，因需求淡季，預估2022年第一季DRAM價格跌幅約8~13%；後續的價格跌幅是否收斂則有賴庫存壓力能否舒緩，以及採購端對於後續價格變化上的預期性心理而定。

TrendForce表示，Chromebook的需求已呈現明顯的衰退，但消費型與商務用的機種仍顯得強勁。此外，由於先前短缺的部分零組件交期已開始改善，預估第四季的筆電出貨量優於預期。展望明年第一季，由於需求走入淡季，DRAM價格仍處於明顯的下行走勢，惟PC OEMs庫存會由先前的11~13周部分去化有成，故預期將有助DRAM價格跌幅收斂。DDR4估將下跌5~10%；DDR5則會下跌3~8%，然其滲透率仍低，因此對於整體價格影響不顯著。

目前雲端服務供應商（CSP）客戶手中的server DRAM庫存普遍落於6~9週，而enterprise客戶更達8~10週，相較第三季底雖有小幅下降，但對整體拉貨動能的挹注有限，受到買方採購動能減緩，Server DRAM價格跌幅估約8~13%，應為2022全年跌幅最深的一季。

受到供過於求狀況加劇，TrendForce預估2022年第一季Mobile DRAM價格跌幅約8~13%。展望2022年第一季，除市場即將迎來週期性淡季外，處理器套片的供應問題以及疫情干擾等因素，都將使該季生產表現呈現10%以上的衰退，意味著品牌端採購策略將更為謹慎，對於mobile DRAM的需求較2021上半年疲軟，導致供過於求的現況加劇，預估明年第一季mobile DRAM價格將再跌8~13%。

此外，需求端好轉及現貨領漲，Graphics DRAM價格將持平。隨著需求端好轉、美光減少8Gb供應、現貨領漲的情況下，整體市場呈現不易下跌的氛圍，預估明年首季graphics DRAM價格將大致持平。

至於Consumer DRAM DDR3供給減少仍難逃跌勢，跌幅估約3~8%。由於明年首季進入淡季，加上各國陸續解封之下，以電視為首的相關需求仍將低迷，恐將導致consumer DRAM需求較為疲軟。就價格面來看，DDR4受到以PC DRAM為首的需求疲弱，第四季價格已然轉跌，明年首季的合約價將持續下探，與其連動性高的consumer DRAM中的DDR4預計跌幅達5~10%。DDR3以4Gb走跌幅度較大，而2Gb相對較緩，跌幅平均約3~8%。