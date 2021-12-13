台股上周再戰萬八，加權指數一周小漲0.73％，面板股上周相對強勢，面板雙虎居外資上周買超前兩大個股。根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場買超136.02億元，累計今年以來，外資累計賣超為4985.71億元。

外資總持有股票市值為23兆8716.91億元新台幣，占全體上市股票市值的43.35％，較12月3日的23兆7482.14億元新台幣，增加1234.77億元。

在個股買賣超部分，面板股公布11月營收，面板價格跌幅提前收斂，營收略優於預期，外資持續回補，群創(3481)居上周外資買超第一大，張數為170963張，友達(2409)居次，張數為75337張，長榮航(2618)買超52174張排第三。

賣超方面，聯電(2303)是上周外資調節力道第一大個股，賣超151121張，排名第二及第三分別為大同(2371)及新光金(2888)，張數為72216張及52174張。