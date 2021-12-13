中研院P3實驗室女研究助理染疫，指揮官陳時中指出個案脫隔離衣的SOP有誤，中研院長廖俊智今(13)日更坦承，「其他研究人員疑似也沒有完整遵守SOP」。台北市副市長黃珊珊今日下午前往中研院視察，帶您來看現場最新情形。

林秉樞於7月15日和10月5日分別在禾馨、台中榮總打莫德納疫苗，遭質疑施打特權疫苗。禾馨診所營運長林思宏稍早喊冤稱，林秉樞是為院內吳姓護理師的男朋友，當時醫療人員的同住對象會優先施打，減少感染機會。對此，台北市副市長黃珊珊今表示，衛生局會去查核，若是同住關係，為了保護醫護人員，當時規範的確比較寬鬆。

對於林秉樞遭指控施打特權疫苗，黃珊珊今視察中研院後表示，衛生局會去查核，打疫苗都有名單的，有相關規範，當時狀況是診所優先打，七月多那時候是按照規定辦理，如果有殘劑的話，也可能是符合相關規定。

至於林思宏指林秉樞是護理師的男朋友的說法，黃珊珊說，造冊的內容都是以醫療院所，當時的確有開放給同住家人，當時開放給同住家人可能有這樣的規範，「醫療診所要負相關的責任」。

至於沒有婚姻關係是否可以施打，黃珊珊指出，依照中央規定是同住的人，同住是不是有婚姻關係，應該看中央規定，「我記得好像盡量是從寬」，因為畢竟是同住的關係的話，為了保護醫護人員，當時規範的確比較寬鬆。

黃珊珊強調，當時規範應該全國都一致，有人檢舉就會去查證，「查證之後該怎麼辦就怎麼辦，不會特別去針對個人」。