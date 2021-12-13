台南市投開票所過去皆由警員擔綱警衛工作。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

鑑於2018年公投排隊塞車，今年全台投開票所大幅增加，因應1所1警衛，台南市各警分局調派刑警支援，卻臨時更改只限制服員警站崗，近日下令參加的刑警需改穿制服上場，基層刑警慌「臨時去哪找制服穿？」，甚至認為是「看不起刑警？」

2018年公投與9合1選舉時，台南市共有1322處投開票所，18日的公投大幅增至1536處，台南市警局依據1所1警衛規畫，要求各警分局送交投開票所警衛名單，基層警分局反應警力不足，徵調刑警加入勤務。

台南市有白河、歸仁、警1、警3與警6共個警分局徵召偵查隊員54人參加公投投開票所勤務。台南市警局將名單送交選委會，近日研判「穿制服比較好處理事情」，下令各投開票所警衛需著制服，竟要求參加的刑警換穿制服上場。

台南市警察局在內部會議中提示，刑警不可擔任投開票所警衛，若警力不足，可調派保大、交大與內勤人員擔任，要求納入日後選舉勤務規畫。

「台南市創舉」、「這麼突然？叫我去哪借制服穿？」、「去哪找警員編號的臂章與階級章啊？」不少刑警被臨時通知要找制服穿，抱怨有被看不起職務的感受。

台南市警察局保民科表示，數年前全台警察改穿深藍新制服時，曾發給每人1套，將由各警分局保民組新增警員編號，發給臂章編號與階級章因應。

台南市警局13日重新調查刑警意願，有2人因制服問題退出，仍有52人選擇參加。

基層刑警仍對警局臨時要求找制服的作法不滿「幾年前發的制服早送制服同事了」、「不知道跟綠營要在台南市衝公投第1名有沒有關係？」、「民進黨想作票？」

台南市選委會表示，投開票所編制是1所1名警職員，並無硬性規需員警與刑警。

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