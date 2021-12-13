投資大亨伯恩斯坦（Rich Bernstein）表示，建議投資人遠離泡沫資產，分別是科技股、創新破壞、加密貨幣。向來看衰加密貨幣的他更稱此為怪獸級泡沫。

身為Richard Bernstein Advisors公司執行長的伯恩斯坦指出，在蹺蹺板的這一端是泡沫資產，在另一端則是全世界其他的東西，倘若你著眼於2022、2023年，你必須在蹺蹺板的另一端。

伯恩斯坦看好股市，尤其是能源股，他相信這是2022年的成長集團。追蹤能源股的Energy Select Sector SPDR Fund今年已累漲51％。

他提到加密貨幣是一大問題，認為這是「史上最大的金融泡沫，而且是怪獸級的。」

伯恩斯坦預料，比特幣價格可能崩跌多達九成，就如同2000年泡沫化時部分科技股的情景，「我認為，在決定一切結束之前，必須看到真正的基本面，然後再看看估值」。