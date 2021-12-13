四大公投進入最後倒數階段，藍綠陣營皆極力宣講，力拚公投案。其中，台北市議員羅智強今(13日)在臉書分享了一段影片，是過去民進黨立委范雲擔任社民黨召集人時，出席一場活動談論藻礁，她直指「他(民進黨)根本就是一個塑膠，會製造污染的綠色，所以今天我們為藻礁站出來，為台灣的空氣污染站出來，一點都不奇怪。」影片曝光後，引發網友關注、轉傳。

這段39秒的影片中，范雲拿著麥克風表示，「我們要求我們的行政院請遵守你們的總統候選人(蔡英文)選前的承諾，承諾什麼，藻礁永存，為什麼民主化過程中我支持民進黨，可是今天會成為小黨召集人，就是民進黨曾經宣稱他支持環境，他選擇綠色，可是民進黨第一次執政的時候，我們就發現那個綠色不是我們要的，他(民進黨)根本就是一個塑膠，會製造污染的綠色，所以今天我們為藻礁站出來，為台灣的空氣污染站出來，一點都不奇怪。」

另外，范雲進一步提到，「我所看到最可笑的就是，中油告訴我們，各位中油的保育計劃，你敢相信嗎？絕對不敢相信嘛！中油的紀錄那麼差，而且他(中油)欺騙大家說可以從多少公頃縮減到多少公頃，我們都知道我們所信任的專家朋友告訴我們，這根本是一個工業港污染的問題，不是多少公頃縮到多少公頃的問題」。

羅智強指出，「范雲狂吐蔡英文，不轉發對不起范雲...」，須肯定范雲，她說得真好，「范雲委員，講真話的感覺，是不是很好？」國民黨立委鄭麗文同樣也在臉書轉發該段影片，並直言「協尋有理想的社民黨召集人范雲，不轉發對不起當年的良心！」

對此，有網友則是在影片下方留言表示，「我還不知道范雲有這段，往昔今日對照」、「利益，真是人性最好的試金石，哈哈」、「凡走過必留下痕跡，可是他們在乎嗎？」「她也是昨是今非的代表之一啊」、「對於綠黨政治錯亂的人，族繁不及備載，真是罄竹難書啊」。