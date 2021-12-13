2018年間台中捷運公司爆發招募人員不公平事件，經監察院調查日前確認並提出糾正，台中市議員李中13日前往地檢署按鈴申告，前董事長蔡岡廷與前人資處長田月玲背信與毀損文書，望司法秉公追究相關人員刑責，以維法制及考生權益。中捷公司強調，兩人都已離職，無法代表他們回應。

李中表示，台中捷運公司是台中市政府百分之百持股的公營事業，需提供市民安全與便捷之運輸服務，人員是其服務良窳的關鍵。2018年時任中捷董事長蔡岡廷與人資處長田月玲，理應以公平、公正的方式招募優秀人員進入中捷，但他們卻罔顧公眾利益，藉手段讓高分者落榜，出現低分者得以被任用的情事發生。

李中說，當時有落榜考生向他陳情，他也在議會透過質詢揭發許多不合理的現象，例如第一次考試完全沒有筆試，300多個人全部面試，平均只需3.2分鐘時間就能決定誰可以進入中捷公司。又如第二次考試新增筆試，但同一考場內，某2位考生的筆試及口試成績都比錄取者高分，但卻雙雙落榜。

李中痛陳，這種種不合理且不公平的狀況，顯然有特定人員非錄取不可的內幕，這嚴重破壞考試掄才的公正性與公信力。且相關考試資料理應妥善保管，但監察院要進行調查時，保管員工竟然可以用資料不見了來搪塞，這和3＋11政策沒有會議記錄如出一徹，就是在包庇不法。

李中13日特到地檢署按鈴申告，請檢調與法官秉持司法正義，詳盡調查蔡岡廷與田月玲等人的不法情事，以維護考生權益及考試甄選制度公平性。

中捷公司強調，因議員控告對象是前董事長及前人資處長，兩人都離開公司，中捷公司沒辦法代表他們回應。

背信毀損文書