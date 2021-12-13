六月推出自創保養品牌。（我是凱文工作室提供）

六月推出自創保養品牌。（我是凱文工作室提供）

女星蔡君茹（六月）結婚生子後，便將重心放在家庭生活，不過她近期悄悄升格當老闆，砸下5百萬元推出以環保為出發點的保養品牌「étincelle」，半年來已漸漸在網路上累積好口碑；曾經榮獲金鐘影后的她，這幾年來大多是客串演出，久未正式主演影視作品，最近也終於在粉絲們敲碗之下，重出江湖拍戲，可說是「雙喜臨門」。

出道超過20年，六月在金鐘獎上戰績輝煌，戲劇節目、迷你劇集的女主角和女配角全入圍過，更曾拿下單元劇金鐘影后，實力早已受到肯定。近來她在Netflix夯劇《華燈初上》客串林心如的姊姊，更在破億票房電影《月老》化身為死神，雖然戲份不多，卻每每出場都使人眼睛為之一亮，上月底六月更在臉書驚喜宣布，目前正在拍攝全新戲劇，笑說：「這次不是客串了！！想念我嗎？」消息一出，立刻湧入大批粉絲及藝人好友，紛紛留言直呼好期待。

六月透露，新戲將挑戰貴婦角色，距離上一部主演的作品《酸甜滋味》，轉眼已有快5年的時間，她坦言內心緊張大於興奮，「因為我沒有演過貴婦，不知道能不能勝任，平常其實是跪婦，對我來講真的是演技大考驗。」反倒是老公李易相當開心，六月笑說：「我原本跟他說生完小孩想在家當米蟲，但他可能看了很多女藝人，結婚生小孩後一樣投身演藝圈，鼓勵我應該要出來拍戲，繼續做我喜歡的事情。」

六月籌備2年，與朋友共創「étincelle」保養品牌，品牌提倡簡單生活、環保愛地球的理念，未經動物性實驗，不使用軟管及塑膠瓶，裝保養品的器皿採回收玻璃再生製造，每一個玻璃瓶由台灣職人師傅手工吹出來，獨特又充滿溫度感，六月表示：「我們請到金獎得主方序中擔任設計總監，並且與春池綠能玻璃合作，以威士忌酒瓶為發想，就是要讓消費者使用完之後，剩下漂亮的瓶子還能拿來當花器，或是多加利用作其他用途。」連贈品毛球機也跟環保有關，「因為希望大家的衣物或床單，不要因為起毛球就丟掉。」

「étincelle」是六月請法國型男好友法比歐命名，有煙火璀燦的意思，代表著每個人都像煙火一樣獨一無二，六月感性地說：「期望每個人接受年齡增長的自己，不一定要靠醫美，也能優雅並從容地綻放屬於自己特有的美麗。」

除了是老闆，六月也身兼員工，與另一位股東從行銷到出貨，全部親力親為一手包辦，約半年前正式推出，由於經費有限，在沒有廣告宣傳的「佛系經營」之下，網路上意外獲得不少好評，六月開心地說：「通常收到商品的客人都會嚇到，因為做得很有專櫃的品質，滿多再回頭購買的人，我們真的是高貴不貴、薄利多銷，也希望能為了環境著想；像我本身皮膚很敏感，所以保養品成分也很適合敏感肌，天然不刺激，連孕婦和小孩都能使用。」