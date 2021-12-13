新北市永和警分局今（13日）在永安市民活動中心舉辦110年度下半年警察志工在職教育訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（13日）在永安市民活動中心舉辦110年度下半年警察志工在職教育訓練，其中警局長黃宗仁驚喜現身與志工夥伴分享服務心得，並講授警察志工「反詐欺宣導」專業常識、協勤服務技能及協勤注意事項，藉由教育訓練，教授溝通協調技巧，以利做好志願服務工作，並藉此活動促進彼此感情交流凝聚全體志工的向心力及服務意願。

黃宗仁表示，據內政部警政署統計，新北市警局110年連奪偵查犯罪類、預防犯罪類、改善交通類、綜合規劃類、個人組綜合評量類等5個項目第一名，成為「110年國家警光獎」獲獎最大贏家，成績斐然，實屬不易。

其中新北市偵查犯罪類，因偵破毒品、制式槍械、詐騙集團及組織犯罪、暴力犯罪等重大刑案而獲得六都第一名佳績；在預防犯罪類部分，首創全國校園安全三層防護網、高關懷青少年通報中心及針對參與街頭聚眾滋事少年實施關懷協助，也因而獲獎。至於改善交通類部分，藉由雲端AI智慧影像分析，首創輪動式熱點科技執法，並運用空拍機及大數據分析，以有效解決交通壅塞，新北市警局獲獎實至名歸。

黃宗仁另表示，新北警經過35天的不眠不休，在新北地檢署陳主任檢察官指揮下，共同破獲「臺灣史上最大宗走私海洛英案」，查獲海洛因磚1172塊，重達439.5公斤，市值超過50億的泰國走私毒品，共計查獲販毒集團成員共7名收押，讓500萬人民免於毒品殘害！這批毒品若流入市面，除了上百萬個家庭受波及，也會衍伸出更多的社會案件，對全國社會治安的影響非同小可！新北警將秉持溯源查緝精神，揪出幕後黑手、潰擊不法集團，繼續守護新北治安。

永和警分局長陳保安表示，自上任以來，將打擊詐欺犯罪列為治安重點項目之一，特別指示偵查隊縝密規劃辦理「打詐大行動」，為強化轄內金融機構、超商、快遞業者聯防機制，請業者配合即時提供車手或收簿手領款影像，循線緝獲，並沒收不法所得，統計110年下半年期間已偵破重大案類之詐欺案(詐欺集團、車手、取簿手)8件，逮捕移送28人，共計詐騙被害人46人、騙取金額高達新臺幣458萬元，使民眾有感，並獲頒局長破案禮品，本分局將持續向上溯源擴大追查幕後集團共犯。