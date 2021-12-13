人氣Youtuber奎丁本名王乙晴，憑藉冷豔外型和32E火辣身材享有高知名度，上(11)月13日她出席網紅盛事「走鐘獎」時，疑似因踩到裙襬而重摔在紅毯上，「假摔」爭議引發外界熱議；時隔一個月，奎丁今(13)日在IG發布美照，全身僅著浴巾露出左邊香肩，並用右手自摸左肩寫道：「師傅！大力點」。

距離走鐘獎摔紅毯整整一個月，奎丁今(13)日在IG發布一張美照，只見她側身坐在落地窗前的浴缸，全身僅著寬大浴巾露出肩膀與小腿，頭頂及背大波浪長髮展現柔美風情，眼睛閉上並用右手撫摸左邊香肩，並寫道：「師傅！肩膀好痠，按大力點R」，原來不是意帶挑逗的性感，只是肩膀痠了想找按摩師傅幫忙紓壓；網友們湊趣瞬間歪樓回應：「沒問題」、「總覺得這肩膀特別香」、「好」、「太誘人啦～」。

奎丁走鐘獎摔紅毯被批評「假摔」搏版面，她上(11)月22日隨即曬出新片《走鐘獎跌倒！摔得真好？！》，片中她不只找教練「練習重摔」，還「慎重其事」地換上禮服練習，力求讓她一摔就美胸春光洩滿地，奎丁甚至在片中放話：「我將一跌成名」，當然這些內容都是節目效果的事後搞笑。

鏡頭外的人問她：「不怕網友罵妳？」奎丁思考後則說：「我怎麼想都覺得，這一票我們必須幹，我要秉持著走鐘獎的精神。」有人認為奎丁是事後拍片來自嘲跌倒一事，也有人認為這是事前企劃，吸引網友正反兩面討論：「我始終相信是真摔，然後丁姊後續想了一個企劃把這件事情幽默化」、「我始終認為是真摔後的企劃，無論如何奎丁辛苦了」，無論真摔假摔已成功引發話題。