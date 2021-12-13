新竹縣因為有科學園區，平均薪資冠於全台，竹科工程師集高薪及尖端專業於一身，工程師的配偶也因此晉身貴婦，還在LINE上組成「竹科太太團」，數度傳出排擠收入或學歷不佳者的爭議，一名女網友昨分享，她也曾受邀加入竹科太太團，不料第一次聚餐，她就因為學歷遭到對方質疑，最後還被踢出群組，讓她心裡很不好受。

原PO昨日在匿名公社發文表示，她與先生談了10年感情，先生成績好、家境好，而她卻因為家庭因素，高中畢業後就出來工作，暗自認為自己配不上他，公公婆婆勸她不要在意，她心情才稍微舒坦。

原PO透露，今年她和先生終於在竹北買房，和鄰居閒聊後得知，社區有創竹科太太團的Line群組，事後她也受邀加入。不料第一次聚餐時，她自我介紹完後，所有人都露出鄙視的表情，質疑她的學歷怎麼可能和竹科工程師結婚，還要她拿出先生的名片證明，讓場面瞬間尷尬。

原PO表示，回到家後她立刻發現自己被退出群組，雖然自知和身著套裝、手拿名牌包的太太們格格不入，但想起她們鄙視的表情，和她們說的每句話，都讓她心裡很不好受，忍不住感嘆，「原來在她們眼中，我是這麼可笑」。

文章一出不少網友留言安慰，「恭喜妳離開那個俗氣團」、「那是一種醜陋、充滿計較跟算計的圈圈，很慶幸妳沒跟著走」、「幸福不需要別人來證明，加油」、「竹科吃垮老公團」、「一群靠老公的女人有什麼好得意的」、「她們過的是面子，你過的是日子」。