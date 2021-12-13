安平區一家造船廠13日上午傳出火警。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市區13日連傳2火警，北區南園街1棟出租套房4樓民宅，凌晨1時傳出2樓起火，17戶共19名房客倉皇逃出，安平區一家造船廠上午10時45分傳出雜物夾層起火，幸好及時撲滅未波及船隻，兩處火警皆無人受傷。

南園街火警起火處為民宅2樓房間，全棟4層樓都是出租套房，租客凌晨聽聞火警與消防車警報聲都被警醒，接著聞到濃煙味，立刻倉皇逃逸。

警消到場後一邊疏散住戶，一邊滅火，半小時內控制火勢，在2、3樓救出躲在房內的3人，共疏散19人，幸無人傷亡。

現場疏散房客有的睡醒惺忪，模樣狼狽，有的稱還未入眠。起火處的房客表示，起火點在置衣處，但不知原因，看到起火就快跑下樓。

安平區一家造船廠13日上午10時許傳出火警，起火點為置放玻璃纖維的夾層，工廠人員見猛烈火舌無法自行撲滅，趕緊報案。警消派出12輛各式救災車，在半小時內控制火勢，無人傷亡。

警消表示，兩場火警真正失火原因尚需進一步調查，造船廠內不是漁船就是遊艇，火勢幸運未波及任何船隻，否則將造成更嚴重財損。

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