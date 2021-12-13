根據實價登錄顯示，今年北市1樓店面租賃交易前10大金店面有6間位萬華區，較去年僅2家增色不少，且單坪租金前3名都由萬華區西門商圈拿下，凸顯西門町屹立不搖的商圈地位，其餘為大安區2間，信義區與中正區各1間。

根據台灣房屋統計，單坪租金最高的是武昌街二段店面，單坪月租金1萬1667元，目前由象泰泰手工泰式奶茶店承租；第2名是峨眉街的炭烤店，每坪月租金1萬0599元；第3名也在武昌街二段，目前開設服飾店。

今年10大金店面當中，有3筆為餐飲相關，2家流行服飾，1間租給平價生活用品店，1間為藥房，還有3間位於萬華區的店面，才承租幾個月就退租，如今空置待租中；其中武昌街二段的三角窗店面，4月出租時月租金45萬元，目前在網站上待租，已降為每月40萬元。

台灣房屋敦北民生特許加盟店店東李源豪表示，西門町為觀光商圈，疫情對經營伴手禮或觀光服務的店家影響頗鉅，萬華區待租中的3筆店面，都是在今年5月底本土疫情爆發之前就簽約，租期至少2-3年，突然遇到疫情大爆發，撐不下去的業者只好退租，甚至不惜提早解約、設立停損點，而這些西門町的待租店面房東，心態也都放軟，不排斥短租給臨時特賣會，也多願意調降租金降低空置期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，國內觀光型或大型商圈疫情期間都面臨極大挑戰，撐不了的小店家及時收手，也有人看好後市乘勢搶進，促成了商圈店面「洗牌卡位戰」，目前市場積極展店的業種包括手搖飲，餐廳和超商等，都是疫後快速站穩出擊的產業。

張旭嵐也表示，隨著國旅逐漸恢復，許多餐廳飯店都開始迎接爆發性消費人潮，其中，平民美食餐飲市場需求穩定，搭配外送服務，輕鬆擺脫疫情影響，而手搖飲單價低又可外帶，超商服務多元，也提供許多宅配取貨服務，這些都是屬於民生必需產業，有意進駐的業者，反而能租在「相對低點」，成為展店的最佳時間點。

平民美食餐飲近期積極展店迎接國旅人潮。(台灣房屋提供)