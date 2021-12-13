Omicron變異病毒株日前於我國邊境發現，為加緊防範變異病毒株入侵，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前已於夜診、部分車站開放符合資格的民眾接種第三劑疫苗，目前符合接種資格的第一至三類人員共六萬多人，目前已打了三萬多劑，佔整體比例的一半。

部份專家指出，高風險族群應縮短第三劑的接種間隔，不一定要等滿五個月後才打，可提前至八到十二周，對此指揮中心發言人莊人祥說，近期ACIP將召開專家會議，會將此議題提出由專家進行討論。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從我國上周公布的三例Omicron病毒來看，全部都是突破性感染，其中兩人還是打完疫苗不到六個月遭感染的病例，然而各廠牌疫苗對Omicron病毒的實際防護效果必須分開比較，若藉此對入境者實施不同的檢疫措施，對旅客來說可能過於嚴苛，恐不利國人將來返台，因此是否因應不同廠牌的疫苗提出不同檢疫方式，必須加強研議。

莊人祥則說，防範Omicron病毒，需要呼籲民眾踴躍接種疫苗，目前第十八期的公費疫苗接種，符合第一劑BNT接種資格對象有三十一點四萬人，第二劑則有八十五點八萬人；AZ混打BNT的也有二點八萬人，目前除台北車站外，部份車站還有提供第三劑的莫德納疫苗，也有不少基層醫療有夜診服務，歡迎民眾多加利用。