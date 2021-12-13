玉山文教基金會三度榮獲「教育部社會教育貢獻獎」團體獎，展現玉山長期以創新力、整合力和影響力的3i策略，整合內外部資源，有系統、有步驟的推動與執行社會教育公益領域之活動與作為，深獲評審的肯定。

玉山文教基金會執行長王志成表示，每位社會教育工作者的付出與努力，都是值得我們敬佩的。玉山長期投入資源在企業社會責任領域，許下對這塊土地的承諾，過程就像馬賽克拼貼，需要一塊一塊有架構的拼湊，才能完成一幅美麗的作品。我們秉持3i的策略─innovation創新力、integration整合力、和influence影響力，持續致力於閱讀推廣、學術教育、人文藝術、文創培力、社會參與…等領域，執行長期可促進社會與經濟發展的專案，並以具體目標及行動回應「聯合國永續發展目標」SDGs，把愛與關懷送到最需要的角落，期望一份愛可以牽引更多的愛，讓這片美好的土地充滿希望。

教育部為全面推展社會教育，對社會教育具有卓越貢獻之團體或個人頒發獎項，以表彰受獎者對社會教育之貢獻。今年是玉山文教基金會繼100年及105年獲獎後，再次獲得主管機關文化部的推薦，經評審小組複審及決審會議通過後，第三度榮獲此殊榮。

玉山文教基金會一直以來，除了結合金融本業的專長，更攜手各界夥伴，追求共融共好，不僅投入社會教育，更期望能發揮正向影響力，透過跨團體不同領域的合作，建立CSR資源平台生與生態系，拋磚引玉，期望打造更美好的社會。