2022年春節返台民眾大增，華泰飯店集團為響應政府號召，宣布旗下座落於台北東區頂好商圈的精品飯店「賦樂旅居」（HOTEL PROVERBS Taipei）正式加入防疫旅館之列，服務自國外返台、有居家檢疫需求的旅客，即日起接受官方LINE及官網預訂。

2015年9月開幕的賦樂旅居為華泰飯店集團第5間飯店，與知名室內設計師陳瑞憲三度合作，以後現代主義精緻工業風操刀設計，目前為高級飯店系列聯盟Design Hotels及萬豪酒店集團合作夥伴。飯店設有5種房型共42間客房，坪數落於9.7～14.6坪。

由於新冠肺炎疫情實施邊境管制，使仰賴國際觀光旅客甚深的雙北市飯店業者營運陷入苦戰。加上明年春節連假長達9天，返台民眾預期將大增，賦樂旅居11月22日宣布暫停接受訂房、餐廳及酒吧定位，申請轉做防疫旅館、並進行員工訓練及事前準備工作。

賦樂旅居此次推出的「防疫旅館住房專案」，適用對象為自國外返台的一般居家檢疫旅客，一泊四食每房每晚8500元起，費用可累計Marriott Bonvoy萬豪旅享家會員房晚及點數。客房均有大落地窗、浴缸，部分房型則備有陽台。

賦樂旅居表示，客房內備有免費寬頻及無線網路、免費電影頻道隨選觀賞、瑜珈墊及HDMI線免費租借，預訂豪華客房以上房型則提供健身車或飛輪等運動器材。居家檢疫隔離餐點包括三餐及下午茶的「一泊四食」，精選知名老牌店家至新潮品牌的中西式美饌。