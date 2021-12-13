真的好幸福！彰化縣大村鄉今年初才加碼發放全鄉每人2000元振興關懷禮金，13日代表會臨時會，全數代表再度無異議通過公所8400萬元的墊付案提案，2000元發放日期在明年1月15、16日兩天，根據公所統計資料，有鄉民全家三代同堂，一戶多達26口人，當天將可現領5萬2000元，十分可觀。
大村鄉公所去年9月制定通過《振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，明定每年每人發放額度上限6000元，今年初1月16、17日兩天，鄉公所豪氣發出7600多萬元，給全鄉鄉民每人2000元現金禮金，振興五倍券發放後，不少鄉民都在敲碗詢問公所是否還會再加發2000元現金？果然在歲末年終讓眾人等到好消息，公所提出振興關懷禮金8400萬元墊付案，在臨時會上獲全數代表無異議同意通過提案。
除了振興禮金，另有生育補助每胎6000元、喪葬慰問金5000元、弱勢獎學金2000元至6000元、鄉民意外險提高至100萬元，65歲以上重陽禮金也依年齡級距加碼至每人3000至6000元，百歲以上人瑞更可年年領1萬元。
福利太好，也吸引鄰近鄉鎮人口遷入大村鄉設籍，去年底人口約近3.8萬人，今年底已超過3.9萬人，預料很快突破4萬人大關，人口數比縣內某些鎮還要多。
正新輪胎創辦人羅結2019年去世，今年陸續有二筆遺產稅、合計8.6億元，撥入大村鄉公庫，其妻2015年過世時也挹注公所逾10億元遺產稅稅收。大村鄉長游盛說，目前公所公庫共有16億元，財政充裕，不只非法定社會福利也優於縣內許多鄉鎮市，公所更主動編列經費興建六星級納骨塔、社區活動中心、農特產展售推廣中心、鄉立圖書館、鄉托，還有許多道路建設等，加上許多傳統上市櫃大公司在此設廠，吸引年輕人謀職就業，並在此置產成家，因而近年新建案林立，順勢帶動人口增加。
代表會會主席游振府則說，振興關懷禮金最能實質幫助鄉民，帶動地方經濟、讓人人有感，代表們當然全力支持通過。
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