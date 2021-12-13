南韓知名主持人劉在錫，9月份才宣布接種完2劑新冠肺炎疫苗，近日卻收到和確診者有密切接觸的通知，他也立即前往醫院進行PCR檢測，沒想到經過第二次檢驗才測出陽性反應，只好透過經紀公司Antenna發布確診聲明，並緊急通知相關工作人員進行檢測，讓網友們相當震驚。

劉在錫的經紀公司Antenna今日發出聲明，表示劉在錫確實已在9月底時完整接種了2劑新冠肺炎疫苗，但11日收到和確診者有密切接觸的通知書後，他便立即前往醫院進行PCR檢測，但第一次的檢測結果為陰性，之後還是遵循政府的防疫方針進行第二次檢驗，沒想到卻呈現陽性反應，並在今日收到確診通知書，緊急取消所有行程進行隔離。

事實上，南韓政府自從宣布11月開始效仿英國等國家「與病毒共存」、鬆綁防疫政策後，南韓的確診人數就不斷往上升，各地也開始出現「突破性感染」的案例。而不久前BLACKPINK中的泰籍成員 Lisa及男星高庚杓、鄭雨盛等人才傳出確診，如今又有女星尹恩惠、SJ的始源及劉在錫也驗出確診，讓南韓娛樂圈再度拉起警報。