【愛傳媒藺奕專欄】都說狗眼看人低，其實遛狗的人，通常也看狗不看人。

雲門看上一隻毛髮蓬鬆出眾的白博美，雙方主人的視線，都集中在狗兒子的一動一靜，直到走近了，才認出口罩下的彼此，因為福藏主人陳威志夫婦的連結，我們產生特殊的私誼，陽光正好的晨間，該相遇就相遇。

《美力台灣3D》（FORMOSA 3D）是台灣電影首部3D紀錄片，運用了3D技術拍攝瀕臨消失的景色與台灣百工匠人精神，上映前舉辦群眾集資活動，集資一個多月累積超過500萬元，打破之前所有電影集資紀錄。

這陣子，曲導為測試行動太陽能，從台北出發經過花蓮、路過台東，在三千米的百岳上穿過雲霧、跨過了濁水溪和中部的林蔭大道，也橫向走跳台南鹽分最高的海岸和美麗的漁塭。

曲導用影像啓發孩子，希望讓孩子看到未來的視野、用影像開啓孩子的夢想，美力台灣3D行動電影院，讓你意識到人生有些乾淨純粹的情感，一如看見明月姣姣，朗朗山河一樣從心坎裡發出的愛。

尤其在35歲時被診斷出腦瘤；醫生宣判只有半年壽命，仰面直視死神的鐮刀就要落下了，但他堅持要送給這塊土地所有孩子：壯麗的山河、古老的技藝，音樂、歌唱、舞蹈和花朵等，這條路既不筆直更不平坦，然而，荆棘叢林是勇者才能看見的風景。

「矮油，手機倒著拍，很專業喔～」曲導誇讚替我們合照的妻子。

喬治・艾略特寫：「世界上没有幾位先知、英雄和絕色美人。我不能把我全部的愛和崇敬，都獻給這些罕見的人物，我要把大量的這種感情傾注在我的那些平凡的同類身上。」

世界上的人多麼大同小異，而我們同樣都是世界上非常普通的角色，但至少我從曲導身上，真正體驗「青春」這個詞，是對任何可能發生或已然發生的「失去」毫不戒備，不為所動，威風凜凜、天真不移。

作者為文學奬得主

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